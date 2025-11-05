Nikad više cene, a nikad manje para

Svakog četvrtka na staropazovačkoj pijaci na nekoliko tezgi je primetno raznolik izbor svežeg povrća i veliko interesovanje kupaca. Pazovčani znaju da nisu u pitanju nakupci već povrtari u koje imaju poverenja. Verne mušterije kažu da su cene kvalitetnijih proizvoda na ovim tezgama uvek bile „jače“ ali da su u poslednje vreme „baš odskočile“. Slažu se da se visoka ekonomska politika brzo reflektuje na najstariji oblik trgovine – pijacu. Čak i kada je kriza energenata samo u najavi, cene skaču.

Proizvođači-prodavci novu situaciju objašnjavaju velikim ulaganjima, odnosno, poraslim troškova proizvodnje u koje svakako spada, kod nas uvek skupo, gorivo.

Među najbolje snabdevaeima na staropazovačkoj zelenoj pijaci su povrtari iz Mačve, iz Bogatića Nikola Vasić i Miroslav Ristić.

-Nikada više cene, a nikada manje para. Pazari su veliki ali su ulaganja još veća. Poskupela su semena, đubrivo, struja, ekstremno je skupo gorivo. Naši proizvodi se i dalje dobro prodaju, imamo kupaca ali su nam izdaci izuzetno porasli. Već od korone pare sve manje vrede, parametri su se poremetili – ocenjuje Nikola, ispred koga su tezge bogato snabdevene povrćem, od kornišona, kupusa, plavog patlidžana, više vrsta paprike do kukuruza za kuvanje.

-Povrće gajimo na hektaru zemlje, od toga je 25 ari u plastenicima a ostalo je napolju. Na hektar i 70 ari imamo šljivu – kaže Nikola.

Njegovo poljoprivredno gazdinstvo se bavi i preradom, pravi se zimnica, ajvar, razne salate, kuvani paradajz i što-šta drugo.

-Tu ima mnogo da se radi ali se lepo i zaradi – zaključuje ovaj poljoprivrednik.

Slično je mišljenje i Miroslava, koji zajedno sa suprugom, zauzima dve lokacije na staropaovačkoj pijaci. I oni su tu svakog četvrtka. Ne žale se na promet ali bilo je i boljih dana.

-Mi jesmo među najskupljima ali i naši proizvodi su kvalitetni – smatra Miroslav.

Primećuje da je promet svežeg povrća donekle manji.

-Zato nam zimnica ide bolje. Ove godine smo prodali više i zimnice od povrća, naročito ajvara i mešane salate ali i pekmeza, kojih imamo svih vrsta, od šljiva do kajsija. Igleda da su ljudi zaključili da se više isplati zimnicu kupiti nego praviti je – objašnjava Miroslav.

Poskupljenje je primetno i kod svih drugih prodavaca na staropazovačkoj pijaci. Bezmalo svake nedelje cene su više. Za dinar dva poskupljuju jaja, od 13 stigla su do 19 dinara po komadu, na tezgi pred kojom se stvara red. Nema paprike babure ispod 200 dinara po kilogramu, kupus je sada najjeftiniji u ovoj sezoni, možda i zato što se u marketima prodavao po 29 dinara za kilogram. I cena šampinjona takođe kontinuirano raste, sada je 480 dinara. Jedino je, za sada, cena koštunjavog voća ostala nepromenjena, orasi su 1.100 do 1.200 dinara, a lešnici 1.400 po kilogramu.

Branka Topalović

