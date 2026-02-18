Poziv ženama iriške opštine za mamografski pregled

Irig-Mamograf u Domu zdravlja Irig u funkciji je od januara meseca. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da se prijave za pregled na opremi koja važi za najsavremeniju u Sremu, bez potrebe odlaska u druge zdravstvene centre. Zakazivanje je jednostavno i obavlja se u Službi za zdravstvenu zaštitu žena-ginekologiji. Podsetimo, zahvaljujući Pokrajinskoj vladi, Dom zdravlja Irig dobio je mamograf savremene generacije vrednosti preko 21 miliona dinara, koji omogućava preciznu dijagnostiku i za kojim rade obučeni lekari i medicinsko osoblje.

