Pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa od 9. do 15. februara

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici Uprave saobraćajne policije, u periodu od 9. do 15. februara, sprovoditi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa.
Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope).
Saobraćajna policija će svoje aktivnosti prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i ispunjenosti opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju.
U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat biće stavljen na kontrolu autobusa kojima se obavlja prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i drugih vidova organizovanog prevoza dece.
Pripadnici saobraćajne policije dosledno će kontrolisati da li autobusi i vozači autobusa ispunjavaju sve propisane uslove i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza dok ne budu ispunjeni svi uslovi predviđeni Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.
Imajući u vidu raspust učenika osnovnih i srednjih škola, kao i očekivani pojačan intenzitet saobraćaja na putnim pravcima ka turističkim centrima, saobraćajni policajci kontrolisaće i vozače drugih vozila.
Akcenat će biti na otkrivanju prekršaja prekoračenja brzine, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, kao i nekorišćenja zimske opreme.
Izvor: www.srbija.gov.rs