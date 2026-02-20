Osnove bezbednosti saobraćaja za prvake

Policijski službenici saobraćajne policije PS Šid u OŠ “Sremski front” realizovali su edukaciju “Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo” namenjenu učenicima prvih razreda.
Ova aktivnost ima za cilj povećanje stepena bezbednosti dece i kontinuirano vaspitanje i obrazovanje dece o osnovama bezbednog ponašanja u saobraćaju. Tim povodom, svim učesnicima su podeljene knjige “Pažljivkova pravila u saobraćaju” koje je Opština Šid i ove godine obezbedila u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja.
Pažljivkov priručnik biće podeljen svim učenicima prvih razreda, a edukacije o bezbednosti u saobraćaju nastaviće se u svim osnovnim školama na teritoriji opštine.