Osnove bezbednosti saobraćaja za prvake

Policijski službenici saobraćajne policije PS Šid u OŠ “Sremski front” realizovali su edukaciju “Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo” namenjenu učenicima prvih razreda.

Ova aktivnost ima za cilj povećanje stepena bezbednosti dece i kontinuirano vaspitanje i obrazovanje dece o osnovama bezbednog ponašanja u saobraćaju. Tim povodom, svim učesnicima su podeljene knjige “Pažljivkova pravila u saobraćaju” koje je Opština Šid i ove godine obezbedila u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja.

Pažljivkov priručnik biće podeljen svim učenicima prvih razreda, a edukacije o bezbednosti u saobraćaju nastaviće se u svim osnovnim školama na teritoriji opštine.

