Od 2. marta javni poziv za poljoprivredne podsticaje po hektaru
Vesti | Poljoprivreda
0 Komentara

Od 2. marta javni poziv za poljoprivredne podsticaje po hektaru

25. februar 2026. godine

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić najavio je na sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Skupštine Srbije, da će javni poziv za podsticaje po hektaru, u iznosu od 18.000 dinara, biti raspisan 2. marta.

Glamočić je na sednici, na čijem dnevnom redu su bile aktuelna situacija u mlekarskom sektoru i stanje u govedarstvu, naglasio da se neće čekati da se javni poziv završi, već će se isplate vršiti odmah po dobijanju i obradi zahteva.

Prema njegovim rečima, ovo je posebno značajno imajući u vidu da je jedan od predloga zaključaka Odbora bio da bi poljoprivrednicima trebalo da se ovi podsticaji po hektaru isplate pre setve.

Plan je da se novac isplati do kraja marta. Korisnici će morati računima da pravdaju namensko trošenje sredstava, a ko ne bude opravdao da su sredstva potrošena namenski, vratiće novac sa zateznom kamatom, naglasio je ministar.

On je dodao da će druga rata biti pred jesenju setvu i da neće biti manja nego prošle godine, što je dezinformacija koja se pojavila u javnosti. Tada će, prema njegovim rečima, više dobiti oni koji se bave intenzivnom proizvodnjom.

Glamočić je najavio i da uskoro počinje isplata premije za mleko za četvrti kvartal, dok će od naredne nedelje poljoprivrednicima na raspolaganju biti i najpovoljniji subvencionisani krediti sa kamatnom stopom od nula do tri odsto.

Izvor: www.srbija.gov.rs

