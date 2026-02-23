Nova odličja za atletičare „Sirmiuma“

Tri medalje osvojili su atletičari sremskomitrovačkog “Sirmiuma” na Prvenstvu Vojvodine za mlađe pionire i pionirke (U14), održanom u subotu, 21. decembra, u Novom Sadu.

Do odličja su, predvođeni trenerom Vanjom Milanović stigli u sprinterskim i bacačkim disciplinama. Andrej Nikolić osvojio je bronzanu medalju u bacanju kugle, dok su sprinterke Teodora Laketić i Maša Pavlović dominirale u trci na 60 metara. Laketićeva je osvojila zlato, a Pavlovićeva srebro, potvrdivši još jednom da su među najuspešnijim takmičarkama u svojoj uzrasnoj kategoriji.

Takmičare je predvodila trener Vanja Milanović, a u klubu ističu zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i celokupnom zimskom, dvoranskom sezonom.

– Zadovoljni smo takmičenjem, kao i celokupnom dvoranskom sezonom. Drago nam je što smo uspešno priveli kraju zimski deo takmičenja i već se radujemo prolećnim i letnjim nastupima na otvorenom, kada ćemo imati jednake uslove kao klubovi iz Beograda i Novog Sada – istakli su iz kluba.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.