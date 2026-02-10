Najava isključenja struje za petak, 13. februar

Za petak, 13. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Kuzmin od 10:30 do 11:30 časova
ul. Vuka Karadžića od br. 31-81 i 38-90
Ležimir od 12:00 do 13:00 časova
Vikend naselje Banovac
Morović od 09:15 do 13:15 časova
ul. Bosutska od br. 7-15 i 6-16
ul. Proleterska od br. 1-15a i 2-38 i i br. 25b.b.
Radio bazna stanica “SM-18” – ul. Proleterska b.b.
JP “Vojvodina šume” – ul. Bosutska br. 10
Bikić Do od 09:00 do 10:00 časova
ul. Čapajeva od br. 29-95 i 36-68 i b.b.
Mesna zajednica – ul. Čapajeva