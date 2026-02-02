  • ponedeljak, 2. februar 2026.
Mitrovčani nadigrali favorita iz Vršca
Mitrovčani nadigrali favorita iz Vršca

2. februar 2026. godine

Odbojkaši GOK Srema su sjajno otpočeli prolećni deo sezone u Drugoj ligi grupa sever, oni su na svom terenu savladali favorizovanu ekipu vršačkog Banata rezultatom 3:1 (27:25, 18:25, 26:24, 25:19).

U prilično neizvesnoj utakmici gde se borba vodila za svaki poen Srem je bio smireniji u odlučnim trenucima što mu je i donelo pobedu. Mitrovčani su dva seta uspeli da dobiju na razliku što je novi kvalitet u igri ekipe. Pogotovo je bio značajan treći set koji je pri rezultatu 24:24 prelomio sa dva asa mladi Lazar Kovačić.

Strategija kluba da se šansa pruža i mlađim igračima pa i po cenu da se neka utakmica izgubi donosi rezultat. Nova generacija Sremovih igrača predvođena Lazarom Kovačićem i Petrom Parmakovićem pokazuje da može kvalitetno igrati uz podršku starijih.

Sremu prestoji borba za opstanak u ligi, s obzirom da će iz Prve lige Srbije ispasti najmanje tri vojvođanska tima samo plasman na prvih sedam mesta obezbeđuje ovaj nivo takmičenja i u sledećoj sezoni. Srem je trenutno sedmi na tabeli a u sledećem 12. kolu gostuje ekipi Spartaka 2 u Subotici.

Za Srem su nasatupili Jelenić Dragan, Blagojević Ivan, Milojković Veljko, Petković Bojan, Kovačić Jovan, Kovačić Đorđe, Kovačić Lazar, Stošović Ranko, Roljić Branislav, Parmaković Petar, Maksimović Lazar, Papišta Pavle i Petrović Marko.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

