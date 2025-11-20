MUP: Otkriveno 155 prekršaja koje su učinili vozači autobusa i više od 2.000 prekršaja vozača teretnih vozila

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, kontrolisali su 400 autobusa i oko 3.500 teretnih vozila i otkrili su 155 prekršaja koje su učinili vozači autobusa i više od 2.000 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila tokom prva dva dana akcije pojačane kontrole koja se sprovodi u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija).

Više od polovine vozača autobusa, ukupno 86, sankcionisano je zbog prekoračenja vremena upravljanja i drugih prekršaja vezanih za tahografe, dok su 42 vozača sankcionisana zbog neposedovanja odgovarajuće dokumentacije.

S druge strane, oko petine vozača teretnih vozila, ukupno 464, sankcionisano je zbog prekoračenja vremena upravljanja i drugih prekršaja vezanih za tahografe, 100 vozača sankcionisano je zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, dok je 10 vozača teretnih vozila isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Podsećamo da se međunarodna akcija pojačane kontrole autobusa i teretnih vozila sprovodi do nedelje 23. novembra.

Izvor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

