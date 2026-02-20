Kadrovska pitanja u centru pažnje

U okviru 17. sednice Skupštine opštine Inđija, odbornici lokalnog parlamenta razmatrali su kadrovska pitanja koja se odnose na razrešenja i imenovanja u organima i ustanovama, uključujući Pravobranilaštvo opštine, kao i Školske odbore Osnovne škole „22. jul“ u Krčedinu i Tehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Inđiji.
Na dnevnom redu sednice bilo je i donošenje odluke o naknadama odbornika i članova Opštinskog veća, razmatranje inicijative za zaključenje vansudskog poravnanja, kao i davanje saglasnosti na izmene i dopune Statuta Centra za socijalni rad „Dunav“ Inđija.
M.S.