Hapšenje na GP Šid: U kamionu pronađeni turski i kineski državljani

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske stanice u Šidu, uhapsili su M. Đ. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Policija je na Graničnom prelazu Šid, pregledom teretnog kamiona kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla osam turskih i dva kineska državljanina koji su bili sakriveni u priključnom delu vozila.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

