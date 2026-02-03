Bitna pobeda Srema nad gostima iz Pančeva

Košarkaši Srema upisali su važnu pobedu protiv Dinama iz Pančeva rezultatom 72:67 (23:16, 17:17, 18:16, 14:18), u okviru 15. kola Prve regionalne lige Sever.

Na kraju prvog perioda Srem je imao prednost od 7 poena, a sa tom prednošću je i otišao na pauzu. Košarkaši iz Pančeva nisu se predavali ni jednog trenutka. Gosti su u nastavku meča uspeli da smanje razliku, pa su poslednji minuti bili neizvesni, ali je Srem ostao miran i koncentrisan kada je bilo najpotrebnije i zasluženo došao do pobede.

Srem je igrao u sastavu: Nikola Miković 24p, Vukašin Dostanić 11p, Dušan Bubanja 10p, Nenad Kasabašić 8p, Marko Jovanović 5p, Veljko Negovanović 4p, Jovan Jocić 3p, Aleksandar Saša Marić 2p, Miloš Petrović 2p, Jovan Nedimović, Strahinja Čarkić, Lazar Janković.

Najzapaženiji u ekipi Dinama bio je mladi Đorđe Kladarin sa 24 poena koji igra na dvojnu kao igrač prvoligaša Tamiša.

U sledećem kolu Srem gostuje u Staroj Pazovi.

Foto: KK Srem/facebook

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.