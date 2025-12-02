Uhapšena jedna osoba zbog krijumčarenja cigareta na Graničnom prelazu Sot

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici policije, u nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, na Graničnom prelazu Sot zaplenili 3.749 boksova cigareta i uhapsili D. Š. (1990) iz Novog Pazara zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

Ovu akciju izveli su pripadnici Uprave granične policije i Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Upravom carina, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva.

Prilikom kontrole teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, na izlazu iz zemlje, u posebno napravljenim bunkerima za ovu namenu, pronađeno je 3.749 boksova cigareta različitih brendova bez prateće dokumentacije.

Pronađene cigarete i motorno vozilo su oduzeti, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Foto: MUP

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.