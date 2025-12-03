  • sreda, 3. decembar 2025.
Dan MZ „29. novembar“: Sadnja drveća, radionice za decu i Bazar zdravlja
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Dan MZ „29. novembar“: Sadnja drveća, radionice za decu i Bazar zdravlja

3. decembar 2025. godine

Mesna zajednica „29. novembar“ kroz niz društveno odgovornih i edukativnih aktivnosti namenjenih građanima svih generacija, obeležila je svoj dan.

Tim povodom organizovana je akcija sadnje 29 sadnica lipe i javora, simbolično u čast 29. novembra. U akciji su učestvovali članovi Saveta Mesne zajednice, u saradnji sa JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica, a posebnu podršku pružili su i učenici Ekonomske škole „9. maj“, uz veliki broj građana koji su se zatekli na licu mesta i priključili se akciji.

U okviru obeležavanja Dana MZ, organizovana je i besplatna kreativna radionica za decu sa teritorije Mesne zajednice, podeljenu u dve uzrasne grupe, mlađu (od 6 do 10 godina) i stariju (od 10 do 14 godina). Radionica je imala za cilj da podstakne kreativnost, druženje i razvoj socijalnih veština kod najmlađih sugrađana.

U nastavku obeležavanja, 5. decembra u periodu od 9 do 11 časova, u saradnji sa Domom zdravlja, biće održan i Bazar zdravlja, tokom kojeg će građani imati mogućnost da besplatno provere krvni pritisak, nivo šećera u krvi, trigliceride i holesterol. Ova aktivnost ima za cilj podizanje svesti o značaju prevencije i očuvanja zdravlja.

Mesna zajednica „29. novembar“ zahvalila se svim učesnicima, partnerima i građanima koji su svojim prisustvom i angažovanjem ulepšali obeležavanje dana zajednice.

