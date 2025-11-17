  • ponedeljak, 17. novembar 2025.
Zaplenjeno preko kilogram marihuane
Društvo | Hronika | Stara Pazova | Vesti
0 Komentara

Zaplenjeno preko kilogram marihuane

17. novembar 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su N. J. (33), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegovog stana, policija je pronašla i oduzela kilogram i šezdeset šest grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i veliku sumu domaćeg i stranog novca za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak, N. J. je određen pritvor do 30 dana.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Početak izgradnje kanalizacione mreže u Vrdniku
categories_image
Od 17. novembra uvodi se noćno dežurstvo lekara u ambulanti u Suseku
categories_image
Promocija književnog stvaralaštva Branislava Jankovića
categories_image
Završava se rekonstrukcija parkinga kod inđijskog Kulturnog centra
categories_image
Obeležavanje godišnjice stradanja Stejanovčana u Drugom svetskom ratu
categories_image
Tovar sedativa na ležaju vozača
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Etno festival „Laćarak 202...

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Kontrola zdravlja u centru Šida

categories_image

Vesti

Nagrađeni najuspešniji đaci u st...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Epidemiološka situacija kontroli...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt