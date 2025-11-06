  • četvrtak, 6. novembar 2025.
„Trenuci prisustva“ u inđijskoj Kući Vojnović
Kultura | Inđija
„Trenuci prisustva“ u inđijskoj Kući Vojnović

6. novembar 2025. godine

U Galeriji Kuće Vojnovića sutra će biti otvorena izložba slika „Trenuci prisustva“ autorke Vedrane Ivanović. Svečano otvaranje zakazano je za petak, 7. novembar u 19 časova, a posetioci će imati priliku da kroz radove autorke dožive prirodu kao simbol prisutnosti i trajanja.

