„Trenuci prisustva“ u inđijskoj Kući Vojnović

U Galeriji Kuće Vojnovića sutra će biti otvorena izložba slika „Trenuci prisustva“ autorke Vedrane Ivanović. Svečano otvaranje zakazano je za petak, 7. novembar u 19 časova, a posetioci će imati priliku da kroz radove autorke dožive prirodu kao simbol prisutnosti i trajanja.

