Šatrinci čuvaju mađarsku kulturu

U iriškom selu Šatrinci sa oko 300 stanovnika, živi čak 70 odsto pripadnika mađarske nacionalne zajednice. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, a selo je nadaleko poznato po uzgoju gusaka. Zahvaljujući manifestaciji Guščijada sve više poljoprivrednih proizvođača se ponovo odlučuje za uzgoj gusaka i proizvoda od ove pernate životinje, pa ih danas u selu ima preko 1.000.

Posle mnogo godina manifestaciju je posetila i jedna mađarska delegacija. U pitanju je bratski grad sa Opštinom Irig-Grad Šikloš.

-Zadovoljstvo je biti na manifestaciji u selu gde je 70 odsto mađarskog stanovništva. Lepo je videti na koji način se ovde čuvaju mađarska tradicija i jezik i sve su nam to lepo prikazali članovi kulturno umetničkih društava. Stoga smo pozvali decu iz Šatrinaca da učestvuju na svečanostima koje u aprilu organzujemo u Šiklošu, a sa Opštinom Irig pripremamo i jedan veći prekogranični projekat, rekao je Čaba Katona, zamenik gradonačelnika Šikolša Mađarska.

Stanovništvo se okuplja oko Kulturno umetničkog društva „Petefi Šandor“ Šatrinci osnovanog 2001.godine. Ciljevi društva su u oblasti očuvanja kulture i tradicije mađarske nacionalne zajednice. Kulturno umetničko drušvo „Petefi Šandor“ sastoji se od jedne folklorne grupe i ženske pevačke grupe. Sastav rukovodećeg kadra broji pet članova, od toga jedno je odgovorno lice, predsednik. Društvo probe i brojne programe organizuje u domu kulture u Šatrincima.

-Učesnici smo i organizatori raznih programa i projekata.

Učestvujemo na smotrama revijalnog i takmičarskog karaktera kao što su Festival narodne muzike „Durindó” i Festival folklora „Gyöngyösbokréta” , najveće smotre mađarske narodne muzike i narodnog stvaralaštva u Vojvodini. Tu su Táncház –Tanchaz , mađarski narodni plesni događaj i više puta smo realizovali ovaj projekat. Projekat manifestacija „Guščijada” u Šatrincima ove godine održana je 19.put i nastoji da sačuva sve ono što je vekovima bilo obeležje na ovim prostorima, tradicija gajenja gusaka.Od zaborava čuvamo mađarske igre i pesme. Zatim smo učesnici na projektu Karácsonyi és évzáró rendezvény –Božićna predstava i podela novogodišnjih paketića za završetak uspešne godine, projektu Magyarul tanulünk-Učimo mađarski. Finansirani smo od strane lokalne samouprave-Opštine Irig, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Mađarskog nacionalnog saveta, Fondacije mađarske vlade, rekla je Katica Zdenjak, predsenica KUD „Petefi Šandor“Šatrinci.

Društvo neguje izuzetnu saradnju sa mađarskim društvima iz Maradika i Sremske Mitrovice.

A sátorinciak őrzik a magyar kultúrát

Az Ürög községhez tartozó, mintegy 300 lakosú Sátorincen a lakosság mintegy 70 százaléka magyar nemzetiségű. A falu lakói főként mezőgazdasággal foglalkoznak, és messze földön ismertek a libatenyésztésükről. A „Guščijada” (Libafesztivál) rendezvénynek köszönhetően egyre több gazda tér vissza a libatartáshoz és a libatermékek előállításához, így ma már több mint 1000 libát nevelnek a faluban.

Sok év után a rendezvényt magyar delegáció is meglátogatta – Ürög testvérvárosából, a magyarországi Siklósról érkeztek.

– Öröm itt lenni egy olyan településen, ahol a lakosság 70 százaléka magyar. Jó látni, miként ápolják itt a magyar hagyományokat és a nyelvet, amit a helyi művelődési egyesületek tagjai nagyszerűen bemutattak. Meghívtuk a sátorinci gyerekeket, hogy vegyenek részt az áprilisi siklósi ünnepségeinken, és Ürög községgel közösen egy nagyobb határon átnyúló projekt előkészítésén is dolgozunk – mondta Katona Csaba, Siklós alpolgármestere.

A helyieket a 2001-ben alapított „Petőfi Sándor” Művelődési Egyesület fogja össze, amelynek célja a magyar nemzeti közösség kultúrájának és hagyományainak megőrzése. Az egyesület egy néptánccsoportból és egy női énekkarból áll. A vezetőség öt tagból áll, köztük az elnök, aki az egyesület hivatalos képviselője. A próbákat és a programokat a sátorinci kultúrotthonban tartják.

– Számos rendezvényen és projektben veszünk részt, illetve magunk is szervezünk programokat. Fellépünk a legnagyobb vajdasági magyar népzenei és népművészeti seregszemléken, mint a „Durindó” népzenei fesztivál és a „Gyöngyösbokréta” néptáncfesztivál. Többször szerveztünk Táncházat is, amely a magyar néptánckultúra hagyományos formája. A sátorinci Libafesztivál idén már 19. alkalommal került megrendezésre, célja pedig a libatenyésztés hagyományának megőrzése, amely évszázadok óta jellemző a vidékre. Emellett igyekszünk megóvni a feledéstől a magyar népdalokat és néptáncokat is. Részt veszünk a „Karácsonyi és évzáró rendezvény” projektben – karácsonyi előadás és évzáró ünnepség –, valamint a „Magyarul tanulunk” programban is. Támogatást kapunk Ürög községi önkormányzatától, a Tartományi Művelődési, Közoktatási és Vallási Kapcsolatok Titkárságától, a Magyar Nemzeti Tanácstól, valamint a magyar kormány alapítványától – mondta Zdenyák Katica, a sátorinci „Petőfi Sándor” Művelődési Egyesület elnöke.

Az egyesület szoros kapcsolatot ápol a maradéki és a szávaszentdemeteri magyar művelődési egyesületekkel is.

