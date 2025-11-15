„Rumski ceger“ kao potvrda kvaliteta

U Rumi je održana manifestacija „Rumski ceger“ koju organizuje Poljoprivredna stručna služba Ruma uz finansijsku podršku Opštine Ruma. „Rumski ceger“ je samo završnica godišnjeg procesa praćenja poljoprivrednih proizvoda i njihove sertifikacije kao zdravstveno bezbednih i sprovodi se u okviru projekta „Unapređenje konkurentnosti poljoprivrede uvođenjem koncepta integralne proizvodnje u opštini Ruma“. Njegov cilj je podsticanje interesa za uvođenje koncepta integralne proizvodnje kod proizvođača, a kao rezultat promociju opštine Ruma i regiona Srema kroz prepoznatljive zdravstveno bezbedne proizvode.

Sam „Rumski ceger“ je svojevrsna izložba domaćih proizvoda sa terena koji pokriva Poljoprivredna stručna služba Ruma.

-Ideja je da proizvodnja bude kontrolisana od njive do krajnjih potrošača. Tu postoji niz aktivnosti koje sprovodimo u toku godine, a „Rumski ceger“ je završnica celogodišnjeg ciklusa. Pratimo primarni proizvod, njegovu preradu i šaljemo ga na analizu u akreditovanu laboratoriju, a u ovom slučaju to je Enološka laboratorija Vršac. Najvažnije od svega je da svi proizvodi odgovaraju sadašnjim pravilnicima o kvalitetu i u skladu su sa Zakonom o bezbednosti hrane, rekla je Sanda Klještanović iz Poljoprivredne stručne službe Ruma.ž

To znači da prikazani proizvodi sa oznakom „Rumski ceger“ nemaju ostatke pesticida i teških metala, da su bakteriološki ispravni i zdravstveno bezbedni i odgovaraju zahtevanom kvalitetu, bez aditiva i konzervanasa.

A na „Cegeru“ je prikazana čitava paleta proizvoda nastalih u okolini Rume koji putem ove manifestacije i kataloškog prikaza na internet stranici Poljoprivredne stručne službe treba da nađu put do kupaca tokom čitave godine. Jer osnovna ideja je stanovništvo sa ovog podneblja jede bezbednu i kvalitetnu hranu takođe sa ovih prostora.

-Za nas proizvođače mnogo znači da imamo sertifikat i da sa njim izađemo na tržište. Ja sam sigurna u ono što proizvodim, a to treba putem sertifikata da znaju i kupci i odaberu zdrave proizvode. Znači i podrška opštine koja na ovakav način staje iza nas malih proizvođača, rekla je pčelarka Marica Maja Gršić iz Rume.

-Iskoristila sam porodičnu kuću u Dobrincima da pokrenem proizvodnju proizvoda od bundeve. Mi se ovim bavimo dugo, ali smo u toku ove godine to sve formalizovali i formirali gazdinstvo pa proizvodimo bundeve, džem, pire i druge proizvode od bundeve, rekla je Jelena Narančić, iz Poljoprivrednog gazdinstva „Bundevica“ Dobrinci.

Svi proizvodi predstavljeni na „Rumskom cegeru“ nose njegovu oznaku integralne proizvodnje, koja je na pola puta između konvencionalne i organske i kao takva garantuje zdravstveno ispravan i bezbedan domaći proizvod.

S.B.

