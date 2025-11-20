  • četvrtak, 20. novembar 2025.
Radionica „Imam pravo da čitam, pišem i slikam ćirilicu“ održana u mitrovačkoj biblioteci
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
Radionica „Imam pravo da čitam, pišem i slikam ćirilicu“ održana u mitrovačkoj biblioteci

20. novembar 2025. godine

U četvrtak, 20. novembara 2025. godine, na Međunarodni dan deteta, u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ održana je radionica pod nazivom „Imam pravo da čitam, pišem i slikam ćirilicu“ namenjena učenicima trećeg razreda osnovne škole. Ova radionica se održava kako bi se skrenula pažnja javnosti na dečija prava. Jedno od važnijih prava svakog deteta jeste da može da se služi, štiti i voli svoje pismo, svoj maternji jezik. Zbog toga je u Biblioteci organizovana četvrta po redu radionica na kojoj su deca na kreativan način predstavila ćirilicu.

Nagrađeni su:
1.mesto Jana Vuković OŠ „Slobodan Bajić Baja“
2.mesto Milica Živković OŠ „Sveti Sava“
2.mesto Jovan Krstić OŠ „Boško Palkovljević Pinki“
3.mesto Jang Sjaojen OŠ „Triva Vitasović Lebarnik
3.mesto Sofija Zablaćanski OŠ „Dobrosav Radosavljević Narod“

U muzičkom delu programa nastupili su Jovan Tomaš i Andrija Jurković, učenici Muzičke škole “Petar Krančević”.

Radove je ocenjivao i najbolje odabrao slikar Damir Savić; radionicu je organizovalo Dečje odeljenje Biblioteke, a program je vodila bibliotekarka Mirjana Jovanović.

