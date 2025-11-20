Pregled saobraćajnih prekršaja i identifikacija vozača putem eUprave

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović prisustvovali su puštanju u rad novih elektronskih usluga MUP-a na Portalu eUprava – Pregled saobraćajnih prekršaja i Izjašnjenje o upravljanju vozilom u vreme saobraćajnog prekršaja.

Dačić je istakao da je cilj da se na sve postojeće usluge koje MUP pruža građanima preko portala eUprava, dodaju nove elektronske usluge koje će olakšati komunikaciju građana sa saobraćajnom policijom.

Potpredsednik Vlade je naveo da prva usluga omogućava građanima da u svakom trenutku imaju potpuni uvid u svoj dosije saobraćajnih prekršaja, četiri godine unazad – bez dolaska u policijsku stanicu, čekanja i nepotrebne administracije.

Prema njegovim rečima, sve informacije, od učinjenih prekršaja, statusa svakog prekršajnog postupka, kaznenih poena i mere zabrane upravljanja vozilom, do statusa uplate i obaveza, dostupne su 24 sata dnevno, na jednom mestu.

On je objasnio da druga usluga omogućava vlasniku vozila kojim je učinjen prekršaj da se elektronski izjasni ko je upravljao vozilom u trenutku prekršaja, i dodao da se sada sve završava brzo, bezbedno i u nekoliko klikova.

Građanin može da potvrdi da li je on upravljao vozilom u trenutku prekršaja i da prihvati prekršaj ili da na portalu dostavi overenu izjavu ukoliko je njegovim vozilom upravljalo drugo lice, naveo je Dačić, ukazavši na to da više od 250.000 ljudi godišnje neće morati da dolazi u policijsku stanicu samo radi ovog izjašnjenja, što znači rasterećenje službenika, bržu obradu predmeta i smanjenje troškova.

Dačić je najavio da sledeći korak mora biti uvezivanje sa Ministarstvom pravde, kako bi se izbegli problemi onemogućavanja građana da pređu državnu granicu.

Jovanović je rekao da se na ovaj način značajno unapređuje rad saobraćajne policije, a ujedno se jasno pokazuje da digitalna Srbija nije budućnost već naša svakodnevica, i dodao da je na Portalu eUprava registrovano više od 2,6 miliona eGrađana koji svakodnevno koriste preko 150 elektronskih usluga.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević rekao je da će ove dve nove elektronske usluge građanima doneti konkretnu korist, uštedeti vreme i učiniti sistem bezbednosti saobraćaja modernijim i efikasnijim.

Lakićević je objasnio da ove dve usluge zajedno čine celinu – one povezuju građane, policiju, sudove i Trezor kroz jedinstven digitalni tok podataka, i dodao da su pri kreiranju ovih usluga primenjeni najviši standardi zaštite ličnih podataka i informacione bezbednosti.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Foto: MUP

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.