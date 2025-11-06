Pola veka sa tamburom

Dobro poznata ekipa, velika i strogo odabrana, okupila se i ove jeseni u kultnom restoranu „Stara promenada“ u Sremskoj Mitrovici, kako bi još jednom odala priznanje najboljima od najboljih na lokalnoj tamburaškoj sceni. Udruženje ljudi dobre volje, nakon punih 20 godina postojanja, nastavilo je sa dodelom nagrada za životno delo mitrovačkim virtuozima, a ove godine laskave plakete poneli su sa sobom čuveni Janko Jovanović i Dragan Birovljev Bidža.

Janko Jovanović, inače profesor fizike, počeo je da se bavi tamburaškom muzikom 1976. godine zahvaljujući bratu Marku, koji je godinu dana ranije počeo da vežba prim u tamburaškom orkestru u mitrovačkom Domu omladine, koji je vodio Milenko Bobić, čuveni muzički pedagog, da bi nedugo zatim dobio angažman u Velikom tamburaškom orkestru RTV-a.

Janko je, tako, svirao prvi bas prim i vrlo brzo izrastao u sjajnog muzičara. Prvu profesionalnu svirku, kaže, imao je za doček Nove 1978. godine u Iloku, a nakon toga nizale su se godine muziciranja, koje kada se zbroje u ukupnom zbiru daju gotovo pola veka. Za to vreme, Janko je na najbolji način uspeo da spoji svoje profesionalne obaveze sa mnogobrojnim tamburaškim svirkama, dok je istovremeno predavao fiziku u Mitrovačkoj gimnaziji. Kako je bilo nekad, tako je i danas, te se naš laureat ni dan danas ne razdvaja od svog bas prima.

Sa druge strane, muzička karijera Dragana Birovljeva Bidže počela je na istom mestu, ali nešto drugačije. Počeo je u Domu omladine u Sremskoj Mitrovici kao član hora, a potom okteta. Međutim, vrlo brzo, kad je čuo prve zvuke tambure iz susedne sale za probe, priključio se tamburaškom orkestru Milenka Bobića i počeo da svira čelo. Bidža je tako izrastao u vrhunskog čelistu i priključio se Velikom tamburaškom orkestru RTV-a davne 1978. godine, kao stalni član sve do penzionisanja prošle godine. Osim toga, izuzetan je vokalni solista.

Prema rečima njegovih kolega tamburaša, jedan je od najboljih vokalnih solista RTV-a.

-On je na najdosledniji način predstavljao Veliki tamburaški orkestar. On je jedan dobri duh ovog orkestra – kazao je rukovodilac muzičke produkcije RTV-a, Bojan Trenkić.

Inače, prema rečima predsednika Udruženja ljudi dobre volje, Rastka Oršanića Brace, nagrada namenjena lokalnim muzičarima jedinstvena je na ovim prostorima.

-Pre 20 i kusur godina sedeli smo i razgovarali o tome kako bi bilo lepo da organizujemo dodelu priznanja ljudima koji nisu profesionalni muzičari. Tako je nastalo naše priznanje za životno delo u oblasti tamburaške muzike, koje je do sada dobilo više od 40 vrsnih muzičara. Tu smo da negujemo tekovine lokalne muzičke scene koja je pečat svakog grada, pa tako i Sremske Mitrovice, a naše udruženje nastaviće sa tom misijom i ubuduće. I sama organizacija udruženja je specifična. A naš statut ima i neke važne stavke. Na primer, strogo je zabranjeno razgovarati o politici, dok sa druge strane u našem udruženju članarine ne postoje. To nas je i održalo duže od dve decenije – ističe Braca.

N.M. – Z. Z.

Foto: R. Oršanić

