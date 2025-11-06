  • četvrtak, 6. novembar 2025.
Obeležavanje dana oslobođenja Rume u Prvom svetskom ratu
Obeležavanje dana oslobođenja Rume u Prvom svetskom ratu

6. novembar 2025. godine

Ruma – Polaganjem venaca na Srpskom vojničkom groblju u Rumi obeležena je 107.godinšnjica oslobođenja Rume u Prvom svetskom ratu. Oslobođenje Rume početkom novembra 1918.bio je  početak viševekovnog sna Srba da se prisajedine matici – Kraljevini Srbiji. Vence su položili predstavnici Opštinskog odbora SUBNOR-a Ruma i građani, a u ime Opštine Ruma vence su položili Stevan Kovačević, pomoćnik predsednika Opštine Ruma i Nikola Đuričić, načelnik Opštinske uprave Opštine Ruma, a sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve služilo je pomen žrtvama iz Prvog svetskog rata. 
-6.novembra 1918.grad je oslobodio jedan bataljon srpske vojske pod komandom majora Ljubomira Maksimovića. Dolazak srpske oslobodilačke vojske pozdravili su rumski građani sa oduševljenjem, a pozdravni govor održao je dr Žarko Miladinović. Kao stalna posada u gradu ostala je jedna četa srpskih vojnika pod komandom kapetana Stanislava Krakova. Naše jedinice ubrzano su počele oslobađanje zemlje prema zapadu tako da je cela bivša nam zajednička zemlja oslobođena u narednih nekoliko dana, rekao je Predrag Vukmirić, predsednik OO SUBNOR-a Ruma.

Srpsko vojničko groblje u Rumi jedino je uređeno vojničko groblje iz Prvog svetskog rata na prostorima bivše Jugoslavije na kom su sahranjeni poginuli srpski vojnici učesnici bitke na Legetu, kao i austrougarski vojnici koji su podlegli ranama u tadašnjoj bolnici koja se nalazila na mestu današnje OŠ „Dušan Jerković“.

