Deset osoba povređeno u saobraćaju
Deset osoba povređeno u saobraćaju

12. avgust 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije i Rume, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno deset osoba.

