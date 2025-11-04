  • utorak, 4. novembar 2025.
Mitrovčanima bodovi u sremskom derbiju
Sport
0 Komentara

4. novembar 2025. godine

U sremskom odbojkaškom derbiju Srema i šidskog Westa mitrovačka ekipa je zasluženo ostvarila ubedljivu pobedu. Od samog početka se videlo da su Mitrovčani bolji od protivnika iz Šida.

Trener Jovan Kovačić se opredelio za postavu Blagojević, Jelenić, Kovačić Đ, Roljić (l), Kovačić J, Stošović i Parmaković. Pošto su lako dobili prvi set mitrovački odbojkaši su se opustili napravivši šest servis grešaka u prvih deset poena Šiđana. Na samom kraju seta pri vođstvu Westa 23:20 Stošović je odličnim servisima slomio prijem Westa preokrenuvši rezultat na 24:23 za Srem pa Mitrovčani dobija ovaj set na razliku. U trećem setu trener Kovačić je dao šansu i mlađim igračima Bojanu Petkoviću, Lazaru Kovačiću i Lazaru Maksimoviću koji su je uspešno iskoristili.

Bila je ovo druga pobeda ekipe Srema na svom terenu koja je vodi u sredinu tabele. Ekipa u dalje takmičenje ulazi sa puno optimizma bez obzira što u sledećem 5. kolu Druge lige Sever gostuje nekadašnjem prvoligašu, snažnom timu Kulpina.

GOK Srem – OK West (Šid) 3:0 (25:9, 26:24, 25:21)

Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 50, sudije Lazić Miloš (Šabac), Sokolović Tijana (Ruma), delegat Milaković Jelena (S. Karlovci), zapisničar Laketić Dejana (Ruma)

GOK Srem Eaton: Kovačić J, Petković R, Kovačić Đ, Jelenić, Parmaković, Stošović, Maksimović, Kovačić L,
Petrović, Petković B, Blagojević, Papišta, Roljić (l), Kovačević (l), trener Kovačić Jovan

OK West: Mitošević I, Orlić, Zečević, Miljenović, Klisurić, Mitošević M, Plavšić

