Koncert Branislave Jovanov i Mihajla Đorđevića 20. novembra

Centar za kulturu „Sirmijumart“ organizuje koncert Branislave Jovanov (violina) i Mihajla Đorđevića (gitara), koji će biti održan u četvrtak 20. novembra od 19 sati u Galeriji „Lazar Vozarević“. Ulaz je besplatan.
Program koncerta:
Nicolo Paganini – Centone di Sonate, Sonata No. 1
Introduzione, Larghetto
Allegro maestoso, Tempo di marcia
Maggiore
Rondoncino
AllegroFranz Schubert – Sonata in A minor „Arpeggione“
Allegro moderato
Adagio (ma non troppo)
Allegretto
Camille Saint-Saëns – Le Cygne
Astor Piazzolla – Histoire du Tango
Bordel — 1900
Café — 1930
Astor Piazzolla – Adios Nonino