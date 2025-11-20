  • četvrtak, 20. novembar 2025.
Koncert Branislave Jovanov i Mihajla Đorđevića 20. novembra
Koncert Branislave Jovanov i Mihajla Đorđevića 20. novembra

20. novembar 2025. godine

Centar za kulturu „Sirmijumart“ organizuje koncert Branislave Jovanov (violina) i Mihajla Đorđevića (gitara), koji će biti održan u četvrtak 20. novembra od 19 sati u Galeriji „Lazar Vozarević“. Ulaz je besplatan.

Program koncerta:

Nicolo Paganini – Centone di Sonate, Sonata No. 1

Introduzione, Larghetto

Allegro maestoso, Tempo di marcia

Maggiore

Rondoncino

AllegroFranz Schubert – Sonata in A minor „Arpeggione“

Allegro moderato

Adagio (ma non troppo)

Allegretto

Camille Saint-Saëns – Le Cygne

Astor Piazzolla – Histoire du Tango

Bordel — 1900

Café — 1930

Astor Piazzolla – Adios Nonino

