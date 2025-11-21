Isplata redovnih i privremenih novčanih naknada

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će se, preko Banke Poštanska štedionica, izvršiti isplata:

-redovne novčane naknade nezaposlenim licima za OKTOBAR 2025. godine u petak 21.11.2025. godine,

-privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, za OKTOBAR 2025. godine u subotu 22.11.2025. godine.

