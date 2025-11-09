Ekološki izazovi u vreme razvoja i urbanizacije

U Vrdniku je održana Konferencija o zaštiti životne sredine u organizaciji Inovativnog klastera ekologije i zaštite životne sredine, a pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Stručni panelisti iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, profesori, ali i predstavnici privatnog sektora koji se uspešno bave zbrinjavanjem otpada govorili su na više tema.

Konferencija je bila namenjena predstavnicima vojvođanskih lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća i inspekcijskih službi. Konferenciju je u ime sekretarijata otvorila Brankica Tabak, podsekretarka u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

-Konferencija o zaštiti životne sredine obuhvata više aktuelnih tema u ovoj oblasti, uključujući održivi razvoj, digitalne transformacije, ali i primenu zakonskih mehanizama sve u cilju jačanja institucionalne saradnje. Cilj je i jačanje sistema, ali i razmena iskustava i predstavljanje primera dobre prakse. Razmena iskustava na više različitih tema će omogućiti da se ovom prilikom detaljno detektuju određeni problemi, prikažu dobre prakse i da se ljudi iz različitih sektora i lokalnih samouprava bolje upoznaju i sarađuju u budućnosti, istakla je Brankica Tabak.

Inovativni klaster ekologije i zaštite životne sredine okuplja fizička i pravna lica, stručnjake i brojne aktere iz oblasti zaštite životne sredine sa ciljem je unapređenje životne sredine, praćenja savremenih trendova u oblasti ekologije, upravljanja otpadom i generalno suočavanjem sa ekološkim izazovima koji pred čitavu zajednicu stavlja ubrzan tehnološki i urbanistički napredak.

-Ovde smo sa ciljem da unapredimo brigu o životnoj sredini, da razradimo važne teme, da vidimo kako da se suočimo sa sve većim izazovima koje sa sobom nosi i napredak i urbanistički razvoj, i da postavimo temelje za iznalaženje rešenja za različite probleme o kojima govorimo, rekao je Uroš Opačić, predsednik Skupštine Inovativnog klastera za zaštitu životne sredine.

Teme razrađene u pet panel diskusija su Zakon o zaštiti životne sredine i njegova primena, upravljanje i prerada organskog i građevinskog otpada, upravljanje elektronskim i električnim otpadom i održivi razvoj i digitalna transformacija u kontekstu zelene ekonomija. O njima su govorili predstavnici resornog sekretarijata, profesori sa Fakulteta tehničkih nauka Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i Visoke tehničke škole strukovnih studija Zrenjanin, ali i drugi stručnjaci iz ove oblasti. Podrška je stigla i od Privredne komore Vojvodine, jer zaštita životne sredine mora biti inkorporirana i u sve privredne aktivnosti, naglasio je Vladimir Gak, predsednik Privredne komore Vojvodine.

-U ime Privredne komore Vojvodine mogu da kažem da nemamo dilemu kada je u pitanju podrška ovakvim događajima. Svi težimo komunikaciji sa Evropskom unijom, ali pitanje ekologije nama u Srbiji nekako uvek škripi. U Privrednoj komori Vojvodine imamo i sekciju koja se bavi ovom temom i koja će svakom privredniku biti podrška. Bilo koji proizvod danas da šaljete u Evropsku uniju, veliku ulogu igra da li firma izvoznik ima karakteristike zelene ekonomije, to igra veliku ulogu kada je plasman u zemlje EU u pitanju. Zaštita životne sredine je pitanje i zdravlja ali i ekonomije, poručio je Gak.

Učesnike je pozdravio i predsednik Opštine Irig, Tihomir Stojaković.

-Drago nam je da ste odabrali da upravo na našoj teritoriji održite ovu značajnu konferenciju. Naša opština se velikim delom prostire na teritoriji Nacionalnog parka Fruška gora i zaštita životne sredine je prioritet u Opštini koja kao kao strateški put razvoja temelji na turizmu i razvoju poljoprivrede. Ovaj put ne bi bio moguć bez brige o životnoj sredini i naše aktivnosti su usmerene ka tom cilju, rekao je Stojaković.

S.B.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.