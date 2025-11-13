  • četvrtak, 13. novembar 2025.
Dve osobe povređene u saobraćaju
Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice i Šida, registrovane su tri saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe povređene.

