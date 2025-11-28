Bolnici na poklon klime od povređenih u nedavnoj saobraćajnoj nesreći

Porodice povređenih u saobraćajnoj nesreći od 17. oktobra donirale su pet klima-uređaja Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, kao znak zahvalnosti medicinskom osoblju koje ih je zbrinjavalo tokom lečenja.

Donaciju su obezbedili Milan Zečević iz Kuzmina i njegova koleginica. Njih dvoje, oboje povređeni u nesreći, odlučili su da iz sopstvenih sredstava kupe klime Odeljenju opšte hirirgije gde su boravili tokom lečenja.

Bolnica se zahvalila donatorima uz poruku da će nove klime unaprediti uslove rada za osoblje i boravak pacijenata.

Direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Vojislav Mirnić, istakao je da donacija ima posebno emotivan značaj.

– Danas smo dobili pet klima-uređaja, ali njihova vrednost je mnogo veća jer dolaze od ljudi koji su se suočili s teškim situacijama, a želeli su da se zahvale timu koji ih je lečio. To je snažna poruka i za osoblje i za sve pacijente.

