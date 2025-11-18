  • subota, 15. novembar 2025.
18. Mačkov dan mladog portugizera
Društvo | Vesti | Irig
0 Komentara

18. Mačkov dan mladog portugizera

15. novembar 2025. godine

Irig-U Irigu je održan 18.po redu „Mačkov dan mladog portugizera“-vinska manifestacija u čast prvog vina ovogodišnjeg roda portugizera vinarije „Mačkov podrum“ Irig. Punoletstvo manifestacije dočekano je nakon dobre sezone za vinogradare i kvalitetnog roda, što garantuje i kvalitetan ne samo svatovac, već i ostala vina. Za vinskog viteza ove godine izabran je pesnik Miodrag Jakšić, rodom iz Krčedina. Manifestaciju je podržala Opština Irig i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Fokus na prevenciji dijabetesa
categories_image
Obeležena lekarska slava u Sremskoj Mitrovici
categories_image
JOŠ JEDNA PRIČA O GRGUREVAČKIM OBIČAJIMA: Kad slama zameni jutarnju rosu…
categories_image
Kamerom po Sremu: Kultura na ležimirski način
categories_image
Devedesetšestogodišnji Mile PašIć i danas za volanom
categories_image
Milion dinara za Park heroja
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Zabava | Vesti

Luka Stamatović najbolji majstor...

categories_image

Društvo | Hronika | Vesti

Deca iz „Stonogice“ ...

categories_image

Vesti | Ruma

MITROVAČKA BOLNICA USTUPILA KOLP...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Božidar Milovanović o radu na Al...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt