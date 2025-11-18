18. Mačkov dan mladog portugizera

Irig-U Irigu je održan 18.po redu „Mačkov dan mladog portugizera“-vinska manifestacija u čast prvog vina ovogodišnjeg roda portugizera vinarije „Mačkov podrum“ Irig. Punoletstvo manifestacije dočekano je nakon dobre sezone za vinogradare i kvalitetnog roda, što garantuje i kvalitetan ne samo svatovac, već i ostala vina. Za vinskog viteza ove godine izabran je pesnik Miodrag Jakšić, rodom iz Krčedina. Manifestaciju je podržala Opština Irig i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.