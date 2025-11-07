  • petak, 7. novembar 2025.
125 godina od rođenja književnice Margaret Mičel
125 godina od rođenja književnice Margaret Mičel

7. novembar 2025. godine

Margaret Mičel, američka književnica i novinarka, postala je poznata po svom jedinom romanu „Prohujalo sa vihorom“, objavljenom 1936. godine, nagrađen Pulicerovom nagradom. Ovog meseca se navršava 125 godina od rođenja ove spisateljice, a roman još uvek budi veliko interesovanje kod čitalaca.

Ovaj klasik američke književnosti, prateći život Skarlet O’Hare, njeno suočavanje sa mnogim promenama koje prate rat i prete da unište svet koji poznaje, njene burne emocije, daje jedinstvenu i autentičnu sliku tog vremena.

Aleksandra Topić, bibliotekarka

