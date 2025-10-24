Valentina i Jasmin dobili bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće u Suseku

Danas je u Palati Srbija u Beogradu upriličeno potpisivanje ugovora sa predstavnicima lokalnih samouprava i korisnicima, kojima je Ministarstvo za brigu o selu putem javnih konkursa dodelilo bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u svim krajevima Srbije.
Zahvaljujući ovom programu, naši sugrađani, bračni par Valentina Familić i Jasmin Krieziu, dobili su sredstva u iznosu od 1.193.570 dinara za kupovinu seoske kuće u selu Susek, koja će u narednim godinama biti dom njihovoj porodici.
Ugovor je, u ime opštine Beočin, potpisala predsednica opštine Biljana Janković koja je istakla da je ovo osma kuća na selu koja je posredstvom lokalne samouprave dodeljena građanima, kao i to da je i dalje prisutno interesovanje naših sugrađana, mahom mladih porodica, za ovaj vid podsticaja.
Kako je ranije navedeno u Ministarstvu za brigu o selu, bespovratna sredstva se po objavljenom konkursu dodeljuju po redosledu pristiglih prijava pa sve do utroška sredstava a rok za podnošenje prijava je najkasnije do 1. novembra 2025. godine.
Svi zainteresovani sugrađani, ovogodišnji konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom mogu pogledati na sledećem linku: https://mbs.gov.rs/javni-konkursi/konkurs-za-dodelu-bespovratnihsredstava-za-kupovinu-seoske-kuce-sa-okucnicom/
foto: Opština Beočin