U sredu ceo Laćarak bez struje

Za sredu, 22. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Laćarak od 09:00 do 13:00 časova:

CELO NASELJENO MESTO

Sremska Mitrovica od 09:00 do 13:00 časova:

Majevička

Milana Škrgića

Laze Kostića od br. 1-11 i 2-8

Mačvanska od br. 21-47 i 12-52

Radnička od br. 1-63 i 4-64 i bb

Prostorije MUP-a kod Izvorišta – ul. Radnička bb

Dudara br. 2c

Gajeva od br. 59-81 i 2-28

Bulevar Konstantina Velikog br. 71

Mite Kostića br. 15 i br. 83

Ustanička br. 1

Kosovke devojke od br. 1-17 i br. 4

Vodovodna br. 63

Đure Daničića od br. 11-71 i 4-94 i bb

Mačvanska od br. 1-19b i 2-10

Bosutski put od br. 45-185 i 30a-134 i bb

Savski cvet br. 27 i br. 153

Radničko igralište bb

Dudara od br. 1-17 i 4-12 i bb

Radnička od br. 49-55

Ustanička od br. 1-5 i 2-14 i br. 15

Kosovke devojke od br. 19-49 i 6-24

Crpna stanica za fekalnu kanalizaciju – ul. Kosovke devojke br. 6

VODOVOD

DRVNI KOMBINAT

