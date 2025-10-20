U sredu ceo Laćarak bez struje

Za sredu, 22. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Laćarak od 09:00 do 13:00 časova:
CELO NASELJENO MESTO
Sremska Mitrovica od 09:00 do 13:00 časova:
Majevička
Milana Škrgića
Laze Kostića od br. 1-11 i 2-8
Mačvanska od br. 21-47 i 12-52
Radnička od br. 1-63 i 4-64 i bb
Prostorije MUP-a kod Izvorišta – ul. Radnička bb
Dudara br. 2c
Gajeva od br. 59-81 i 2-28
Bulevar Konstantina Velikog br. 71
Mite Kostića br. 15 i br. 83
Ustanička br. 1
Kosovke devojke od br. 1-17 i br. 4
Vodovodna br. 63
Đure Daničića od br. 11-71 i 4-94 i bb
Mačvanska od br. 1-19b i 2-10
Bosutski put od br. 45-185 i 30a-134 i bb
Savski cvet br. 27 i br. 153
Radničko igralište bb
Dudara od br. 1-17 i 4-12 i bb
Radnička od br. 49-55
Ustanička od br. 1-5 i 2-14 i br. 15
Kosovke devojke od br. 19-49 i 6-24
Crpna stanica za fekalnu kanalizaciju – ul. Kosovke devojke br. 6
VODOVOD
DRVNI KOMBINAT