  • petak, 20. februar 2026.
Najava isključenja struje za utorak, 24. februar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za utorak, 24. februar

20. februar 2026. godine

Za utorak, 24. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 10:00 do 12:00 časova:

Bulevar Konstantina Velikog od br. 2-28
Semafor na raskrsnici Bulevar Konstantina Velikog – 16. divizije
GRO za potrebe Hidrosrema

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Četiri saobraćajne nezgode u Sremu
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 19. februar
categories_image
Obaveštenje o izmeni režima saobraćaja
categories_image
Najava isključenja struje za sredu, 18. februar
categories_image
Radno vreme Doma zdravlja Sremska Mitrovica za predstojeći praznik
categories_image
Raspored rada službi JKP „Komunalije“ 16. i 17. februara
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za pet...

categories_image

Servis

U petak besplatan parking, redov...

categories_image

Servis

Poslednje pripreme u toku, za vi...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt