Najava isključenja struje za utorak, 24. februar

Za utorak, 24. februar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 10:00 do 12:00 časova:

Bulevar Konstantina Velikog od br. 2-28

Semafor na raskrsnici Bulevar Konstantina Velikog – 16. divizije

GRO za potrebe Hidrosrema

