Tri nesreće tokom jučerašnjeg dana

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Šida i Inđije, registrovane su tri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo povređenih osoba.

