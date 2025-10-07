  • utorak, 7. oktobar 2025.
Tri nesreće tokom jučerašnjeg dana
Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Šida i Inđije, registrovane su tri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo povređenih osoba.

