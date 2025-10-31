SREMSKA MITROVICA: 81 godina slobode

Svečanosti povodom obeležavanja Dana oslobođenja Sremske Mitrovice u Drugom svetskom ratu počele su danas, kada je gradonačelnik Branislav Nedimović odao počast borcima Narodnooslobodilačke vojske pred Spomenikom oslobođenja.

– Pre tačno 81 godinu na današnji dan otpočele su završne operacije za oslobađanje Sremske Mitrovice od strane Narodno oslobodilačke vojske, potpomognute sa snagama Crvene armije. U toku noći je Mitrovica oslobođena i možemo reći da je od tog trenutka gradić od desetak hiljada stanovnika, koji je mnogo propatio 41. i 42. godine, od ustaškog zločina, sa nekoliko hiljada stradalih, počinje da živi jedan svoj novi život. Život gde danas sa 80.000 stanovnika Sremske Mitrovice živi i radi, predstavlja ozbiljan administrativni centar čitave Srbije i lokomotivu razvoja sa drugim opštinama Srema i države – rekao je nedimović i dodao:

– Došao sam da odam poštu ljudima koji su pali za ovaj grad. Mi ćemo uvekl gledati da nađemo način da im se odužimo, da obnavljamo simbole borbe, stradanja, koji su vezani za Mitrovicu, ali isto tako i da pojedincima ukažemo veliko poštovanje. Ovih dana je preminuo i poslednji partizan koji je oslobađao Sremsku Mitrovicu i grad će na svečanoj sednici povodom Dana grada i gradske slave Mitrovdana, posthumno, dodeliti jednom takvom borcu Novembarsku nagradu – deda Gavri Vinčiću, iako je on s teritorije Šida. On je krvario za ovaj grad. Ako ne poštujemo one koji su gradili ovaj grad, neće ni vas poštovati niko.

Nakon toga, upriličena je svečanost na Spomen kosturnici na starom pravoslavnom groblju povodom godišnjice oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu, a potom je svečanost nastavljena na Spomen groblju, gde su vence u čast palim borcima i žrtvama fašizma položile brojne delegacije, na čelu sa resornom ministarkom Milicom Đurđević Stamenkovski.

