Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini biće održan u subotu, 4. oktobra, na Gradskom trgu u Inđiji, u vremenu od 10 do 15 časova. Ova manifestacija, koja slavi preduzetništvo, kreativnost i tradiciju žena sa sela, okupiće učesnice iz cele pokrajine.

Svečano otvaranje Sajma zakazano je za 11 časova, a prisutnima će se tom prilikom obratiti predsednik opštine Inđija Marko Gašić, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović i pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković.

Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini je tradicionalna manifestacija koja se svake godine održava u drugom gradu Vojvodine a povodom obeležavanja 15. oktobra – Međunarodnog dana seoskih žena, kada zemlje širom sveta različitim aktivnostima ukazuju na poseban doprinos žena na selu, na njihovu ključnu ulogu u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, unapređenju kvaliteta hrane i eliminisanju siromaštva na selu.

Opština Inđija će ove godine po drugi put biti domaćin Sajma stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini – jedinstvene manifestacije koja ima za cilj da istakne značaj žena na selu i skrene pažnju na njihov često nevidljiv doprinos razvoju poljoprivrede, turizma, porodice i lokalne zajednice. Pored toga, ukazuje na izazove s kojima se ove žene suočavaju – ograničen pristup resursima, zaposlenju, odlučivanju i uslugama od javnog interesa. Sajam ukazuje i na važne teme kao što su rodna ravnopravnost, ekonomsko osnaživanje i socijalna pravda u ruralnim krajevima.

Sajam svake godine okupi blizu 200 udruženja žena sa sela iz svih krajeva Vojvodine. Posetioci imaju priliku da vide ručne radove, suvenire, tekstilnu i prehrambenu tradiciju, kao i da uživaju u domaćoj kuhinji.

Manifestacija je izložbeno-prodajnog karaktera, a ulaz je slobodan.

Događaj se održava u organizaciji opštine Inđije pod pokroviteljstvom Zavoda za ravnopravnost polova i Pokrajinske vlade.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.