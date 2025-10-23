Promocija knjige Vesne Stanimirović u Biblioteci „Gligorije Vozarović“

U utorak 28. oktobra 2025. godine u 18 časova u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici biće predstavljena knjiga „Mačka Vera i njeni Indijanci: zbirka priča sa kontinenata“ autorke Vesne Stanimiović. Osim autorke Mitrovčanima će se predstaviti i ilustrator dela Ivona Popović. O knjizi će govoriti izdavač Saša Jovanović, recenzent Tatjana Milivojčević, lektor Jasna Kalauzović, kao i vaspitač Sara Stanimirović Sandić. U muzičkom delu večeri nastupiće polaznici Muzičko-kreativnog centra „Vivak“, dok će

program moderirati Milijana Dmitrović Torma.

Vesna Stanimirović je rođena 1976. godine u Sremskoj Mitrovici. Po obrazovanju je vaspitač i profesor razredne nastave, u Sremu prepoznatljiva kao osnivač prve privatne predškolske ustanove „Stonogica“. Dugi niz godina ističe se svojom stručnošću, inventivnošću i posvećenošću u radu što je prepoznato i na nacionalnom nivou i nagrađeno brojnim prestižnim nagradama.

Svoje dugogodišnje pedagoško iskustvo, znanje i kreativnost iskoristila je za nastanak knjige „Mačka Vera i njeni Indijanci: zbirka priča sa kontinenata“. Zbirka se sastoji od šest edukativnih priča koje uz sebe imaju zadatke za podsticaj dečjeg znanja i mašte. Priče obiluju najrazličitijim likovima, životinjama i ljudima, geografskim pojmovima, uz stalni podsetnik o potrebi očuvanja životne sredine. U pričicama o životinjama kriju se duboki odnosi i relacije među likovima, stoga ne postoji granica u uzrastu čitalaca, jer su ovde smešteni prijateljstvo, ljubav i potreba da nekome pripadamo. Ovo je knjiga o čudima i veri u ispravnost i moral. Iznad svega ovo je priča o porodici, za celu porodicu.

