Promocija knjige „U zvezdanoj smoli“ dr Slađane Milenković na Sajmu knjiga u Beogradu

Prof. dr Slađana Milenković iz Sremske Mitrovice predstaviće svoju novu zbirku priča „U zvezdanoj smoli“ na ovogodišnjem Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Promocija će se održati u sali „Vasko Popa“, u utorak, 28. oktobra, od 15 do 16 časova.

Zbirku je objavila Izdavačka kuća Svet knjige iz Beograda. Reč je o žanrovski i tematski razuđenom delu, koje povezuje naizgled udaljene svetove u jedinstvenu celinu. Kroz pažljivo strukturisane cikluse, autorka vodi čitaoca od mitskih i istorijskih okvira, preko urbanih i savremenih pejzaža, pa sve do intimnih i realističnih priča s primesama magijskog.

Stilski razigrana i emocionalno duboka, zbirka „U zvezdanoj smoli“ odiše blagom ironijom, sentimentalnošću i autentičnim pripovedačkim glasom koji ostavlja snažan utisak.



