Probijena prva cev Fruškogorskog tunela u Irigu

U prisustvu predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, probijena je desna cev Fruškogorskog tunela kao deo budućeg Fruškogorskog koridora koji će obilaznicom oko Iriga povezati Rumu i Novi Sad. U petak 17.oktobra izbušeno je poslednjih 1,3 metara, kada su se susreli radnici koji su sa severne i južne strane radili na probijanju najdužeg tunela u Srbiji. Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, je istakao da je reč o istorijskom trenutku koji simbolizuje spajanje Bačke i Srema i označava početak nove etape u infrastrukturnom i ekonomskom razvoju Srbije. Kako se moglo čuti, istorijskom događaju prisustvovali su predsednica Pokrajinske vlade, Maja Gojković, ministri Vlade Republike Srbije, direktor Koridora Srbije, gradonačelnik Novog Sada, predsednici Opštine Irig, Tihomir Stojaković i Opštine Ruma, Dušan Ljubišić i druge visoke zvanice.Fruškogorski koridor dug je 44,41 kilometar i sastoji se od četiri deonice. Na trasi brze saobraćajnice je predviđena izgradnja 46 većih građevinskih objekata, među kojima je i most preko Dunava, Fruškogoski tunel „Iriški venac“ sa dve cevi duge po 3,5 kilometara i tunel „Širine“ dug 350 metara. Projektovana je brzina kretanja vozila od 100 kilometara na čas. Podsetimo, Fruškogorski koridor gradi kineska kompanija CRBC, a projekat je vredan 606 miliona evra.

