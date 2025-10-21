  • utorak, 21. oktobar 2025.
Odbojkaši Srem Eatona ubedljivi protiv subotičkog Spartaka
Sport
0 Komentara

Odbojkaši Srem Eatona ubedljivi protiv subotičkog Spartaka

21. oktobar 2025. godine

Srem : Spartak 2 3:1 (25:18, 25:18, 19:25, 25:15) 94:76
Subota, 18. 10 2025, Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 60, sudije Petrović i Marić, zapisničar
Sekulić, delegat Lončar

Odbojkaši Srem Eatona povratnici u Drugu ligu Srbije su u prvoj utakmici pred svojom publikom odigrali
sjajno protiv mlade ekipe subotičkog Spartaka 2 u kojoj igra nekoliko reprezentativaca Srbije mlađih
kategorija. Mada su gosti poveli Srem je brzo pristigao poveo 14:12 i od tog momenta je sve bilo u
rukama domaćih. Odlični tehničar Jovan Kovačić i u napadu i prijemu sjajni Kovačić Đorđe, Blagojević i
Stošović uz standardnog srednjaka Jelenića prosto su samleli protivnika. Spartak je doduše dobio treći set
ali je u njemu trener Jovan Kovačić pružio šansu mlađim igračima Parmakoviću, Petkoviću, Maksimoviću,
Lazaru Kovačiću i Petroviću. Očito je da se ekipa uigrala a povratak nekadašnjeg Sremovog igrača Đorđa
Kovačića dao je ekipi potrebnu stabilnost kao i mogućnost raznovrsnije igre.

Ekipa u dalje takmičenje ulazi sa puno optimizma bez obzira što u sledećem 3. kolu kolu gostuje lideru na
tabeli Hajduku iz Kule koji se ove godine značajno pojačao.

GOK Srem Eaton: Kovačić J, Petković, Kovačić Đ, Jelenić, Parmaković, Stošović, Maksimović, Kovačić L,
Petrović, Blagojević, Papišta, Roljić (l), Kovačević (l), trener Kovačić Jovan

MOK Spartak 2: Radović, Cvitković A, Stipić, Krmpotić, Tadić, Lukić, Fazekaš, Radulović, Bojić, Turudić,
Marodić, Šarić (l), Vasović (l), trener Laković

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U sremskom derbiju Jedinstvo bolje od Srema
categories_image
Pobeda i pored loše igre
categories_image
Jubilarne 60. Atletske ulične trke u Inđiji 21. oktobra
categories_image
Jubilarna Smuđijada u subotu
categories_image
Ruma domaćin prvog dela Juniorske lige Vojvodine u šahu
categories_image
Tri medalje za mlade nade Sirmiuma
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Uspešan vikend za sremskomitrova...

categories_image

Sport

Ubedljiva pobeda košrkašica R...

categories_image

Sport | Vesti | Šid

Održana Memorijalna regata “Stan...

categories_image

Sport

Za­ba­va i tak­mi­če­nje

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt