Odbojkaši Srem Eatona ubedljivi protiv subotičkog Spartaka

Srem : Spartak 2 3:1 (25:18, 25:18, 19:25, 25:15) 94:76
Subota, 18. 10 2025, Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 60, sudije Petrović i Marić, zapisničar
Sekulić, delegat Lončar
Odbojkaši Srem Eatona povratnici u Drugu ligu Srbije su u prvoj utakmici pred svojom publikom odigrali
sjajno protiv mlade ekipe subotičkog Spartaka 2 u kojoj igra nekoliko reprezentativaca Srbije mlađih
kategorija. Mada su gosti poveli Srem je brzo pristigao poveo 14:12 i od tog momenta je sve bilo u
rukama domaćih. Odlični tehničar Jovan Kovačić i u napadu i prijemu sjajni Kovačić Đorđe, Blagojević i
Stošović uz standardnog srednjaka Jelenića prosto su samleli protivnika. Spartak je doduše dobio treći set
ali je u njemu trener Jovan Kovačić pružio šansu mlađim igračima Parmakoviću, Petkoviću, Maksimoviću,
Lazaru Kovačiću i Petroviću. Očito je da se ekipa uigrala a povratak nekadašnjeg Sremovog igrača Đorđa
Kovačića dao je ekipi potrebnu stabilnost kao i mogućnost raznovrsnije igre.
Ekipa u dalje takmičenje ulazi sa puno optimizma bez obzira što u sledećem 3. kolu kolu gostuje lideru na
tabeli Hajduku iz Kule koji se ove godine značajno pojačao.
GOK Srem Eaton: Kovačić J, Petković, Kovačić Đ, Jelenić, Parmaković, Stošović, Maksimović, Kovačić L,
Petrović, Blagojević, Papišta, Roljić (l), Kovačević (l), trener Kovačić Jovan
MOK Spartak 2: Radović, Cvitković A, Stipić, Krmpotić, Tadić, Lukić, Fazekaš, Radulović, Bojić, Turudić,
Marodić, Šarić (l), Vasović (l), trener Laković