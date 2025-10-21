Odbojkaši Srem Eatona ubedljivi protiv subotičkog Spartaka

Srem : Spartak 2 3:1 (25:18, 25:18, 19:25, 25:15) 94:76

Subota, 18. 10 2025, Sportska hala Mitrovačke gimnazije, gledalaca 60, sudije Petrović i Marić, zapisničar

Sekulić, delegat Lončar

Odbojkaši Srem Eatona povratnici u Drugu ligu Srbije su u prvoj utakmici pred svojom publikom odigrali

sjajno protiv mlade ekipe subotičkog Spartaka 2 u kojoj igra nekoliko reprezentativaca Srbije mlađih

kategorija. Mada su gosti poveli Srem je brzo pristigao poveo 14:12 i od tog momenta je sve bilo u

rukama domaćih. Odlični tehničar Jovan Kovačić i u napadu i prijemu sjajni Kovačić Đorđe, Blagojević i

Stošović uz standardnog srednjaka Jelenića prosto su samleli protivnika. Spartak je doduše dobio treći set

ali je u njemu trener Jovan Kovačić pružio šansu mlađim igračima Parmakoviću, Petkoviću, Maksimoviću,

Lazaru Kovačiću i Petroviću. Očito je da se ekipa uigrala a povratak nekadašnjeg Sremovog igrača Đorđa

Kovačića dao je ekipi potrebnu stabilnost kao i mogućnost raznovrsnije igre.

Ekipa u dalje takmičenje ulazi sa puno optimizma bez obzira što u sledećem 3. kolu kolu gostuje lideru na

tabeli Hajduku iz Kule koji se ove godine značajno pojačao.

GOK Srem Eaton: Kovačić J, Petković, Kovačić Đ, Jelenić, Parmaković, Stošović, Maksimović, Kovačić L,

Petrović, Blagojević, Papišta, Roljić (l), Kovačević (l), trener Kovačić Jovan

MOK Spartak 2: Radović, Cvitković A, Stipić, Krmpotić, Tadić, Lukić, Fazekaš, Radulović, Bojić, Turudić,

Marodić, Šarić (l), Vasović (l), trener Laković

