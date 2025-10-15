Naselje KPD u četvrtak pre podne bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži potrošači u naselju KPD u Sremskoj Mitrovici neće imati vode u četvrtak, 16. oktobra 2025. godine, u vremenu od 9 do 12 sati.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.



