  sreda, 15. oktobar 2025.
Naselje KPD u četvrtak pre podne bez vode
Naselje KPD u četvrtak pre podne bez vode

15. oktobar 2025. godine

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži potrošači u naselju KPD u Sremskoj Mitrovici neće imati vode u četvrtak, 16. oktobra 2025. godine, u vremenu od 9 do 12 sati.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

