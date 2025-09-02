  • utorak, 2. septembar 2025.
Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili saobraćajnom prekršaju
Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili saobraćajnom prekršaju

2. septembar 2025. godine

JP „Putevi Srbije“ ponovo skreće pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.

Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba.

