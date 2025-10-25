KOMŠIJA PIŠE: A banane?

Piše: Boris Miljković

Sanja, je l` može da se popije crna kafa? – rekla je već ulazeci u kafanu. Sanja je rekla: „Naravno, tetka Olgice“. Dok je sedala za moj sto rekao sam joj da ne može kafa. Bio sam vazduh, ništa. Nastavila je da priča sa ostalim ljudima u kafani.

-Olgice, imam četrdeset osam godina i neću da sedim u kafani sa tetkom od sedamdeset i kusur – rekoh.

„Bože Borise, pa ceo svet sam proputovala, sa kakvim sam budalama sedela, tako da mi ti uopšte ne smetaš“ – odgovori tetka.

Srkao sam vruću kafu i palio cigare nervozno. Dok priča sa drugima usput bi mi se obratila sa rečima: „Kretenu, to ti je već četvrta cigara“.

Sanja bi usput dodala: „Tetka Olgice, već sam praznila jednu pepeljaru“.

Tetka bi samo rekla: „Kreten“.

Setim se bolnice i izlaska iz šok sobe, uzimam od sestre medicinske telefon jer samo tetin broj sam znao napamet. Samo je rekla „Sine dolazim sutra, šta ti treba?“.

Reko`, telefon i punjač.

-A banane?

„Teta ne trebaju banane, ne!!!“

Kada je došla u bolnicu ispomerala je pola sobe i sela na moj krevet. Reko`: „Olgice sediš mi na nogama!“

-Borise da si prekinuo sa nervozom!

Šta ću, ćutim dok mi ljušti bananu. Imala je trip da su banane zdrave za sve, kao i čaj od hibiskusa koji mrzim i danas. Kada sam došao kući Andrea mi priča – kada su joj javili da mi je život ugrožen, lupala je o sto, plakala, psovala Dunav, cigare i šešir što nisam hteo da nosim po suncu.

-Ja ga samo nisam rodila ali sam ga od bebe podigla i kreten da mi umre sad, šta je on meni uradio!

Prvi susret na vratima njene kuće i poljubac, oči pune suza.

-Hoćemo piti čaj? – rekla je tada.

Reko: „Hoćemo teta“, iako sam ga mrzeo, taj čaj od hibiskusa. Dok se penjala uz stepenice samo je dobacila: -Znaš da sad ne smeš šećer! Reko znam.

Odlazeći u sobu gledao sam u džep da li mi se vidi kutija sa cigarama…

I setih se tih uspomena, samo da bih rekao da bih voleo da svako dete ima ovakvu tetku kao što sam imao ja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.