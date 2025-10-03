KOLUMNA: Znamo mi sa balonima…

Piše: Nemanja Milošević

Šuška se već dugo o američkom uvođenju sankcija NIS-u. Hoće li ih biti, ili neće – pitanje je sad! Prema poslednjim informacijama dostupnim do zaključenja ovog broja Sremskih novina, sankcije su odložene do 1. oktobra, tj. danas. A šta nas sutra čeka, ostaje nam da vidimo.

Da li su Amerikaci ozbiljni u svojoj nameri, ili je u pitanju politička igra, nisam pozvan, niti stručan da sudim. Ali, jedno je sigurno. Prosečan Srbin na pomen sankcija uglavnom dobija neizdrživ svrab na mestu gde je najtanji. Zašto? Pa, zato što je navikao. I ume da se snađe!

Pune rezervoare, kao i kvalitetno i jeftino gorivo nikad nismo imali. Snalazili smo se kako znamo i umemo i do sad, a Sremci su mahom po naftu i benzin godinama unazad odlazili preko Drine, gde je čorba i više od 30 posto jeftinija. U prevodu, na pun prosečan rezervoar dobiješ 10 litara za džaba.

Čuo sam priče da i u današnje vreme gorivo može da se kupi i na flašu, odnosno balon. Samo, ne na ulici, nego – preko određenih kanala. I ništa se tu specijalno već 30 i kusur godina unazad nije promenilo. A, kako stvari stoje, polako se vraćamo na staro.

Kažu stručnjaci da, ukoliko do sankcija dođe, nestašice nećemo osetiti prvih nekoliko meseci, jer toliko zaliha nafte imamo. Pa, ako do tada ne dođe do nekih promena sa NIS-om, čini se da bi se pomenuti baloni zaista mogli vratiti na ulicu.

Ali, šta fali? Pa, zar upravo ti baloni nisu pomogli mnogima da promene svoje živote iz korena? Koliko znam, većina onih koji su devedesetih kuvali flaše uspela je da se snađe. Nekad čamdžija, a danas gospodin! Sa sve odelom, diplomom i funkcijom! Ili, pak, biznisom!

Zato, osim što bi u tom slučaju naš narod mogao da se priseti davno zaboravljenih veština opstanka, možda bismo sa sankcijama u budućnosti dobili neku novu elitu! Demografska struktura sigurno bi nam se drastično promenila. U našoj zemlji ostala bi samo specifična ekipa, mala ali odabrana. Neki budući biznismeni i političari, verovatno.

Sa druge strane, mi, obični – pa isto ćemo kao i do sad. Ko nije uspeo da pobegne, sipaće koliko može za crvenu ili dve, pa voziš dok ide. A kad ne ide – može i biciklom. I ovako nam ekolozi probiše mozak sa pričama o zagađenju. S tim u vezi, možda bi eventualne sankcije bile idealna prilika da se ekološki osvestimo. Pa, kad smo mi, Srbi, u svemu do sada bili prvi, možemo i u ovome. Ako dođe do ekološke revolucije, neka i ona krene od nas! Pa, jesmo li nebeski narod ili nismo, majku mu?!

