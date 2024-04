KOLUMNA: Vožnja na suncokret!

Piše: Nemanja Milošević

Prvomajski praznici donose radosnu vest svim vozačima u Srbiji. Akcize na gorivo biće uvećane za oko pet dinara, u zavisnosti od toga da li vozite na benzin, dizel ili plin. Kako kaže struka, to ne znači će šoferi ovo poskupljenje ostetiti po svom džepu, nego da će u cenu goriva, koja je i dalje ograničena, biti uračunat novi iznos akcize. Da li će to dovesti do povećanja cene goriva na pumpama, ili će ovaj dodatni iznos ići na štetu pumpadžija, ostaje nam da vidimo, ali sigurno je da neće baš svi proći neozleđeno.

S obzirom na to da se zbog cena nafte na svetskom tržištu, bez obzira na akcize koje su svojevremeno i smanjene, cena goriva na pumpama menja iz nedelje u nedelju (u poslednje vreme isključivo naviše), količina goriva koju naspemo u rezervoar za dve crvene (nekad bila jedna…) se progresivno smanjuje. Zato baš i ne brinem mnogo za džepove vozača, koji su se odavno ograničili na količinu goriva koju mogu da dobiju za unapred izdvojeni novac. Ali se sa druge strane brinem za to kakve će nas cene gotovih proizvoda dočekati u marketima posle prvog maja, uzevši u obzir činjenicu da su trgovinski lanci do sada koristili svaku naznaku poskupljenja naftnih derivata kao opravdanje za povećanje marži, a kamo li samo poskupljenje. Setite se samo koliko su “skočile” cene hleba i brašna kada su cene goriva počele da rastu zbog ukrajinske krize. A sa hlebom, otišlo “gore” i sve ostalo…

Usklađene su ovih dana i druge akcize, pa nas tako ponovo očekuje poskupljenje cigara i kafe, a više novaca ćemo morati da izdvojimo i ukoliko poželimo da smirimo živce alkoholom nakon što ugledamo nove cene dva gorepomenuta proizvoda.

Ipak, to možda i nije tako loše. Ukoliko prestanemo da konzumiramo kafu i alkohol, šta će nam kog vraga i cigare? Ko će još da puši na suvo? Ne znam za vas, ali mislim da nije merak zapaliti cigaretu bez šoljice vruće domaće kafe ili bez krigle hladnog, oznojenog piva.

Kardiovaskularni problemi postaće naša prošlost. Kad smo već dobrano smanjili unos crvenog mesa, zašto se ne bismo rešili i poroka? Još kad se u obzir uzme čistiji vazduh izazvan smanjenjem potrošnje nafte, bog da nas vidi!

E, da. Spomenuh opet naftu, zbog koje sam i počeo da pišem ove redove. Možda nas potencijalno povećanje cena dizela i benzina natera na kupovinu električnih automobila, čime će nam vazduh u gradovima zaista biti čistiji. Evo, Ministarstvo za zaštitu životne sredine već daje subvencije za kupovinu električnih vozila. Pet hiljada evra za električni automobil, a na vama je da izdvojite još tričavih deset hiljada ukoliko želite da kupite onaj mali dvosed.

Ustvari, da li će vazduh zaista biti čistiji? Hm. Pa struju mahom proizvode termoelektrane… I šta ako njima, ne daj bože, nestane goriva? Šta ako nam, zbog radova na mreži ili nekog drugog razloga nestane struje u trenutku pražnjenja akumulatora? Kako onda napuniti svoj “ekološki” automobil?

Biće da je dizelaš ipak bolja opcija. On može da ide i na zejtin, što je značajno jeftinije. A i sama vožnja na suncokret nekako zvuči ekološki prihvatljivije.

