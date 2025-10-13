  • ponedeljak, 13. oktobar 2025.
Karatisti Železničara uspešni na Prvenstvu Vojvodine za kadete i juniore
Sport
Karatisti Železničara uspešni na Prvenstvu Vojvodine za kadete i juniore

13. oktobar 2025. godine

Karatisti inđijskog Kluba „Železničar“ ostvarili su izuzetne rezultate na Prvenstvu Vojvodine za kadete i juniore, koje je održano u Novom Bečeju. Kadetska ekipa osvojila je drugo mesto, iako im je, za dlaku, izmaklo zlato.

Pojedinačno, drugo mesto u kategoriji kadeti borbe -63kg osvojio je Luka Žarković, koji je još jednom potvrdio svoj talenat i posvećenost.

Bronzane medalje zasluženo su osvojili: Milica Pilipović u kategoriji kadetkinje borbe -47kg, Jovan Popović u kategoriji kadeti borbe -57kg, Marko Lavrek u kategoriji kadeti borbe -57kg i Aleksandar Pajić u kategoriji kadeti borbe -70kg.

Četvrta mesta pripala su Aleksi Markoviću i Eleni Ćakić, koji nisu uspeli da se domognu pobedničkog trona u repasažu, ali su pokazali izuzetan trud i sportsku borbenost.

Ovaj odličan početak domaće takmičarske sezone za juniore i kadete rezultat je zajedničkog rada i posvećenosti trenera Nikole Mandića i Branka Popovića, uz tehničku podršku Željka Mitrića.

