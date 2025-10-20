  • ponedeljak, 20. oktobar 2025.
Dve saobraćajke
Servis
Dve saobraćajke

20. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume i Šida registrovane su dve saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe povređene.

