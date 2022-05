Za četvrtak, 19. maj najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 13:00 časova

Slavonska

Alekse Šantića od broja 7 do 29 i od 6 do 24

Petra Кranjčevića broj 15a

Adaševci od 09:00 do 11:00 časova

Svetosavska od broja 37 do 105, od 26 do 108 i bb

Svetog Nikole od broja 1 do 31, od 4 do 36 i bb

Adaševci od 12:00 do 14:00 časova

Branka Radičevića od broja 21 do 111 i od 32 do 134

Ambulanta – ulica Branka Radičevića

