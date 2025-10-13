CRVENI KRST: Predavanje i praktična vežba evakuacije za učenike osnovne škole

Crveni krst Sremska Mitrovica je povodom obeležavanja 13. oktobra, Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u Osnovnoj školi “Boško Palkovljević Pinki” realizovao kampanju podizanja nivoa svesti, plenarno predavanja i praktičnu vežbu evakuacije sa učenicima petog razreda.

Volonteri Crvenog krsta Sremska Mitrovica su održali uvodno plenarno predavanje gde su učenici upoznati sa pravilima pozivanja hitnih službi, evakuacije i komunikacije u slučaju nesreća.

Nakon predavanja, održana je praktična vežba evakuacije učenika koji su bili na predavanju.

